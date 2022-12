¡Qué héroe! Tiene parálisis cerebral y ayuda a niños con discapacidad en Cali

Foto: cortesía Jeison Aristizábal

A sus 33 años y pese a las adversidades que algún día tuvo que afrontar, Jeison Aristizábal sonríe. Nació con parálisis cerebral y, aunque un día un médico le dijo a su madre que él no iba a servir para nada, su perseverancia e ímpetu de lucha le ha permitido transformar la vida de miles de menores con discapacidad del Distrito de Aguablanca, una de las zonas más vulnerables de Cali.

Este caleño, que lidera la Asociación de Discapacitados del Valle (Asodisvalle), fue escogido como uno de los diez finalistas de Héroes CNN, convocatoria organizada por la famosa cadena de noticias, la cual desde hace una década reconoce y premia a personas que desempeñan labores sociales y filantrópicas en diferentes rincones del mundo.

"Esta nominación fue gracias a personas que enviaban cartas a CNN contando la labor de Jeison y de la fundación, la cadena las leyó y empezaron a hacer investigación, a revisar la historia y a conocerla a fondo. Finalmente, salgo seleccionado entre los diez Héroes CNN. Soy el único colombiano y latinoamericano en esta nominación, y es un orgullo para mí, para Aguablanca y para Cali", relata el vallecaucano.

Aristizábal recuerda que la fundación nació hace cerca de 15 años y que actualmente atiende a 470 niños y niñas con síndrome de down, autismo y parálisis cerebral. Todos pertenecen al Distrito de Aguablanca, localidad ubicada en el oriente de la capital del Valle del Cauca.

"Empezamos buscando y entregando sillas de ruedas para niños que no podían caminar y que les tocaba estar toda la vida en una cama. Después de eso, hemos venido brindando terapia. Los niños realizan toda la rehabilitación y primaria en la fundación. Adicionalmente se les da desayuno y almuerzo, porque son familias muy humildes que a veces no tienen para comer", agrega Jeison.



Los diez finalistas de la convocatoria, ocho de los cuales son norteamericanos, recibirán 10.000 dólares. Entre ellos se destacan Harry Swimmer, un jubilado que convirtió su finca en un santuario de caballos con los que trabaja para ayudar a niños con parálisis cerebral, y Umra Omar, una keniana que trabaja con un grupo de médicos que lleva atención a poblaciones de zonas vulnerables donde hay grupos terroristas.

La votación para elegir al Héroe CNN del año comenzó el pasado 26 de octubre y estará abierta hasta el 6 de diciembre. El ganador, que será anunciado el 11 de diciembre, se llevará 100.000 dólares para continuar apoyando su labor. Usted puede votar por Jeison Aristizábal AQUÍ.



Congratulations Top 10 CNN Hero JEISON ARISTIZABAL! Vote for the CNN Hero of the Year https://t.co/MkgzSomt7H @asodisvalle #CNNHeroes pic.twitter.com/RXDTtNAIC9 — CNN Heroes (@CNNHeroes) October 27, 2016

Además de estar entre los 10 héroes de CNN, Jeison Aristizábal fue elegido en el 2015 como uno de los Titanes Caracol.