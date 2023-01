¡Qué inseguridad! Esta mujer sacó a pasear a su bebé y acabó siendo víctima de la delincuencia

El hecho quedó registrado en este video que revela cómo el delincuente actuó sin importarle el estado de indefensión de su víctima.

Una denuncia se ha hecho viral en redes sociales en la que se evidencia un robo perpetrado con arma blanca en Tuluá, centro del Valle del Cauca, a manos de un hombre que se moviliza a bordo de una bicicleta.

El caso se presentó a la altura de la calle 20A, entre carreras 33A y 32, en el barrio Alvernia.

Vea también:

Dos menores habrían intentado asaltar a escoltas de una empresa de... La víctima, una mujer que en el momento del hurto paseaba a su hija de tres meses, no tuvo otra alternativa que acceder a las pretensiones de un hombre que, como se evidencia en el video grabado por cámaras de seguridad del sector, le hurta el celular intimidándola con lo que sería un puñal.

“A este sujeto no le importó que ella estuviera indefensa, mi esposa estaba paseando a la bebé y termina siendo amenazada con un cuchillo y no le queda otra que entregar su celular. Solicitamos una mayor presencia de la Policía en el sector, no nos sentimos tranquilos al salir de la casa”, señala Julio Gabriel López, esposo de la víctima.

Por fortuna, la mujer se encuentra en óptimo estado de salud, pues como se evidencia en el video, no opuso resistencia al hurto, registrado en la tarde del pasado martes 17 de abril.

Le puede interesar:

Le robaron los ahorros: hombre que retiró millonaria suma de banco... El llamado que hace la comunidad a las autoridades es que se aumente le acompañamiento por parte de la fuerza pública en puntos estratégicos en los que se viene cometiendo este delito.

Según el esposo de la víctima, quien ya instauró, junto a la mujer, la demanda ante la Fiscalía, han sido varios los casos que se vienen presentando en el municipio de Tuluá bajo este modus operandi.