“Que la muerte de mi hija no quede impune”: indignación por fuga de joven que habría matado a su ex

La víctima falleció tras recibir 16 puñaladas. Mientras se adelantan labores para recapturar al presunto asesino, la comunidad no se explica cómo pudo escapar.

De la estación de Policía de Corinto se fugó un hombre identificado como Carlos Humberto Luna Meza, quien fue capturado por presuntamente asesinar a Estefanía Dayana Cabrera Fernández, de 23 años, con quien había terminado una relación seis meses atrás.

“Que me ayuden a esclarecer los hechos, el porqué ese tipo, ya que estaba allá, se dio a la fuga, para que la muerte de mi hija no quede impune”, aseguró Sandra Fernández, madre de joven asesinada.

El alcalde de este municipio del norte del Cauca, Edward García, señaló que no se justifica esta evasión.

“En un descuido se les vuela, rompe una reja y se salta un muro. O sea, realmente allí no es una cárcel, no tenía las condiciones, se debió haber previsto eso y no tenerlo allí, porque él está investigado por un feminicidio”, afirmó el mandatario.



“Me han estado citando hacia la zona rural del municipio y, por supuesto, yo no he asistido a esas convocatorias”, dijo el alcalde García, al anotar que dichas citaciones han sido por escrito a nombre del Comando Conjunto de Occidente del Sexto Frente de las FARC.

Los propietarios de negocios pidieron garantías de seguridad ante delitos como asesinatos, hurto y extorsiones.

“Por eso, estamos exigiendo lo de cámaras”, sostiene Wílliam Andrés Bueno, comerciante de Corinto.

La población de este municipio del norte del Cauca también le exigió al Gobierno nacional contrarrestar a estos nuevos grupos armados que hacen presencia en la región.



