“Que las mujeres nos podíamos poner muy creativas para ayudarnos”: modelo denuncia acoso de guarda

La joven dijo que dos agentes de tránsito la pararon por pico y placa y, tras aceptar la falta y disponerse a recibir el comparendo, uno de ellos se le insinuó.

María Camila Valencia, una joven modelo y estudiante de comunicación social, denunció insinuaciones por parte de un agente de tránsito de Cali, luego de ser requerida por transitar en su vehículo durante la restricción del pico y placa en la capital del Valle del Cauca.

“El jueves 23 de mayo, salí de mi casa faltando como diez minutos para que se acabara el pico y placa, a las dos cuadras, más o menos, me encontré a dos agentes de tránsito. Ellos me pararon y me explicaron muy amablemente la razón de mi comparendo”, afirmó.

Hasta ese momento, todo transcurría sin inconvenientes, pues la joven de 21 años aceptó que estaba cometiendo una infracción y accedió a entregar sus documentos para que los agentes procedieran a realizar el comparendo y ella finalmente lo firmara.

Pero, mientras uno de los guardas se fue para la parte de atrás de la camioneta en la que se movilizaba la modelo para escribir el comparendo, la situación empezó a complicarse.

“El otro agente se quedó a decirme que ellos ya habían hecho como lo que era posible para ellos, o sea, lo de hacerme el comparendo y posiblemente inmovilizarme el carro, pero que ya quedaba en mis manos pensar en qué se puede hacer para ayudarme a mí misma”, relató María Camila.

En ese momento, según cuenta la joven, ella le respondió que no tenía nada y “que hicieran el comparendo, que ellos tenían toda la razón de hacerlo”.

“Seguía insistiéndome en que buscara algo para ayudarme, le dije que no tenía nada, yo ahí ya estaba llorando, estaba sola en ese momento, eran ya más o menos las 8:00 de la noche cuando pasó eso, estábamos como en un lugar oscuro”, afirmó.

De acuerdo con María Camila, ella le aseguró que solo tenía diez mil pesos y lo hizo solo para demostrarle que no tenía nada y que su intención no era sobornarlos, solo recibir el comparendo y esperar que no le inmovilizaran el carro.

“Cuando vio que yo no tenía dinero ni nada, me dijo que las mujeres nos podíamos poner muy creativas para ayudarnos. Ahí entendí claramente como una insinuación. Mi reacción fue hacerme la boba, la que no entendía sus insinuaciones”, dijo.

Manifestó que, por miedo y protección, dado que ella estaba sola y ellos eran dos hombres, decidió reaccionar de esa manera en lugar de reclamarle o hacer un video para dar cuenta de la situación.

“Cuando vio que no podía ganar nada y que no me pondría creativa para ayudarme, entonces fue donde el otro agente y entre los dos me entregaron mi comparendo, lo firmé muy tranquilamente, me entregaron mis documentos y se fueron”, contó la joven modelo.

Luego, fue que ella tomó la decisión de denunciar el caso con sus familiares, amigos y por redes sociales hasta que se volvió viral y llegó a ser de conocimiento de los medios y del secretario de Movilidad de Cali, Wílliam Camargo.

“Ya interpuse la denuncia en la Secretaría de Movilidad, la llevé para que la radicaran y, por medio de esa, el secretario me dijo que se puede iniciar la investigación”, indicó.

Entretanto, el secretario de Movilidad le expresó a la joven su rechazo por lo sucedido y aseguró que le brindará todas las garantías en el proceso.

“Con esa denuncia, obviamente, la acompañamos en las indagaciones que estamos haciendo y se abre formalmente una investigación disciplinaria para lograr, alrededor de esa situación, tener la claridad meridiana de cómo se generó este desafortunado evento”, dijo Camargo.

Asimismo, el funcionario anotó que, de esta manera se busca no solo esclarecer los hechos, registrados a la altura de la avenida 4 N con calle 52, norte de Cali, sino “imponer, si es del caso, las sanciones correspondientes”.

Finalmente, María Camila Valencia, quien también ha contado con el acompañamiento de la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, señaló que con su denuncia pública y ante las autoridades lo que pretende es evitar que cualquier otra mujer pueda “sufrir este tipo de abusos”.