¿Qué le pasó? La foto de Margarita Rosa hospitalizada que generó mensajes de apoyo de sus seguidores

La artista habló de un amargo episodio que atravesó recientemente y que le supo "a cacho". También dio a conocer una decisión que tomó tras esta situación.

Margarita Rosa de Francisco publicó este sábado una foto en el Instagram @fitmargaritarosa, en una clínica de Armenia, donde, según la vallecaucana, tuvo que permanecer debido a una descompensación. Dijo que se trató de un hecho que vivió hace algunos días.

"Me tocó pasar la noche en la clínica por pura descompensación de mi organismo provocado por sobredosis de ejercicio, dieta desbalanceada y mucho trabajo. ¿Ah? Me tocó parar una semana de hacer ejercicio, cosa que en mi vida nunca ha pasado. Llevo más de 25 años sin que haya descansado más de tres días", afirmó Margarita.

En el post, la actriz manifestó que ya ha estado comiendo mejor y se siente más recuperada. Asimismo, afirmó que como quedarse quieta no es lo suyo, hace un par de días inició con ejercicios suaves, "como para niños".

"¡Me tocó agachar la cabeza ahora sí! Puse como historia destacada mi última reflexión sobre la obsesión por las dietas y estar en forma, por si la quieren mirar", agregó la caleña.



La historia destacada a la que hizo referencia la expresentadora del Desafío Súper Humanos es una serie de videos que publicó, hace cerca de cinco días, en los que compartió una reflexión sobre este episodio de su vida.

"Creo que llegó, para mí por lo menos, el momento de cambiar mi forma de ver mi cuerpo y también mi forma de relacionarme con la comida tiene que ser más fácil, más amable. No me gusta la palabra normal, pero sí, más normal. Yo creo que uno puede estar delgado de una manera saludable y más disfrutable. Quiero aprender hacerlo", expresó Margarita Rosa.

Entre tanto, varios de los seguidores de la artista de la Sultana del Valle le enviaron sus mensajes de apoyo debajo de la fotografía en la que se observa hospitalizada.

"Mejórate. Tu mayor belleza esta en tu interior y sin descuidar la superficie, lo que te mantiene en forma es tu esencia y esa no pierde forma", escribió la usuaria @loretomenas.

De Francisco aseguró que su error fue, simplemente, pretender bajar 2 kilos de la forma en que lo estaba haciendo. Sostuvo, además, que no considera que valga la pena hacer locuras "para verse como uno cree que está bien".



