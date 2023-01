“Que no diera papaya con otro hombre”: las amenazas de un sujeto que asesinó a su pareja en Cali

Hay consternación y rechazo en los habitantes de la capital vallecaucana luego del crimen contra una joven de 26 años a manos del padre de sus hijos.

Jhor Jhany Esquivel fue asesinada dentro de un vehículo estacionado en las afueras de una unidad residencial del nororiente de Cali, por su pareja sentimental, identificada como Kevin Rosero.

“Estaban discutiendo al interior de un vehículo y, al parecer, su compañero sentimental le propinó un impacto con arma de fuego causándole la muerte, luego trató de suicidarse”, señaló el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali.

Según el reporte de la Fiscalía, la mujer había denunciado a su pareja por agresiones de las que habría sido víctima el pasado 26 de enero.

"Cuando veía televisión con su compañero sentimental en la casa, se originó una discusión entre la pareja, por lo que el hombre la agredió verbal y físicamente", indicó la Fiscalía.

La entidad entidad anotó que, de acuerdo con la denuncia, el sujeto le propinó "golpes en su rostro y en las costillas" y la víctima resultó "severamente lesionada".

“Me dijo que no fuera a dar papaya con otro hombre y que, en cualquier momento, él me mataba a la más mínima sospecha y me pegó un puño en las costillas y de nuevo me pegó otra vez en la cara”, dice la denuncia dada a conocer por la misma Fiscalía.

La víctima estuvo bajo protección de la Alcaldía en un albergue, pero habría decidido abandonarlo y regresar con su compañero sentimental.

“Cuando una mujer se retira de un proceso las instituciones no se tienen que quedar tranquilas, con más razón tiene que mirar lo que está pasando”, manifestó María Eugenia Betancur, del Movimiento Social de Mujeres.

Según la Fiscalía, días antes del crimen, cuando la Policía la visitó, la mujer manifestó "que no iba a dar ninguna entrevista, porque no quería afirmar nada en contra de él".

Incluso, de acuerdo con la entidad, la mujer se presentó ante el fiscal investigador y señaló que “no quería nada en contra de su esposo y padre de sus hijos”.

Cifras de las autoridades indican que, al menos, siete casos de feminicidios se han presentado en Cali durante el 2018. Según la Secretaría de Equidad de Género del Valle del Cauca, el aumento es alarmante, pues, para el mismo periodo del año pasado, solo se había registrado un caso.

Como una estrategia para responder a esta situación, la Policía puso en marcha la Patrulla Rosa, con mujeres policías dedicadas a la atención de casos relacionados con violencia de género.