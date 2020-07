Que no lo coja por sorpresa: en Cali no se pueden movilizar más de dos personas en carro particular

En Cali hay polémica por la medida, en medio de la emergencia por coronavirus COVID-19, que indica que solo dos personas pueden movilizarse dentro del vehículo particular, incluido el conductor.

Pese a que está vigente desde el mes de abril mediante la resolución 666 del decreto 846, la ciudadanía no la cumple, al parecer, por desconocimiento.

"Yo no sabía de la medida (…) Pero me parece el colmo, ya que nosotros necesitamos transitar con la familia y no podemos”, expresó el ciudadano Carlos Álvarez.

"Apenas me enteré ayer y no me gusta, porque en mi casa somos cinco, ¿cómo vamos a hacer?”, dijo Ernesto Lozada, otro habitante de la capital del Valle del Cauca.

Publicidad

Ante el continuo incumplimiento, el secretario de Movilidad de Cali, Wílliam Vallejo, reiteró que la norma sigue y seguirá mientras sea necesaria como medida de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

“El distrito de Cali determina que la ocupación máxima para vehículos tipo particular será de dos ocupantes, esto para garantizar que se mantenga el aislamiento sugerido por el Ministerio de Salud (…) La medida no es nueva”, dijo el funcionario.

Cabe aclarar que este comportamiento no está dentro del Código de Tránsito y, por lo tanto, no puede acarrear una sanción de este tipo. Sin embargo, el hecho de no cumplir la cuarentena sí puede generar un comparendo por el Código de Policía de hasta $936.320.

“Dentro de las excepciones, las que están vigentes en este momento, no existe ninguna que requiera la movilidad de un grupo familiar completo. Entonces, realmente el desplazamiento de grupos familiares solo se debe dar para tareas de cuidado y asistencia médica a niños y adultos mayores”, explicó el secretario.

También le puede interesar:

Alcalde de Cali anunció “búsqueda activa de casos” de COVID-19 en todas las comunas de la ciudad

Colegios públicos del Valle del Cauca no volverán a clases presenciales en agosto: Gobernación