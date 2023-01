¿Que no servía para nada? El video con el que El Mindo se sacude de las malas vibras de los ‘haters’

“Le decían a mi mamá que había botado la plata en la universidad”, dice el popular instagramer, quien con música envía tajante mensaje a quienes lo critican.

El Mindo se le midió al ‘Roast yourself challenge’ para convertirse en un instagramer más que aprovecha las críticas de quienes no valoran su trabajo no solo para burlarse de sí mismo, sino demostrar que no es un inútil y el éxito que humildemente ha conseguido.

Este personaje caleño, quien ya acumula más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, publicó un video musical de dos minutos y 21 segundos en YouTube, donde evidencia que sigue siendo “el mismo de siempre”, pese a su popularidad y a comentarios que lo calificaban de “pobre vago”.

El Mindo es un instagramer caleño que desde 2015 empezó a publicar videos y ahora ha logrado amplio reconocimiento al punto que, por ejemplo, logró poner a bailar salsa a Gal Gadot, la actriz que interpreta a la más reciente Mujer Maravilla.

‘Roast yourself challenge’ es una modalidad que se inició a mediados del 2017 y a la que se han sumado un sinnúmero de celebridades de las plataformas digitales a lo largo y ancho del planeta.

El reto pretende que los personajes se burlen de sí mismos, pero al mismo tiempo que vuelvan a su favor las críticas que reciben y lo hagan mediante producciones más elaboradas de las que acostumbran a hacer.