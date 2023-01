¿Qué pasa con el Plan de Alimentación Escolar en el Cauca? Colegios aún esperan su implementación

La comunidad del colegio José Acevedo Gómez, del municipio de Santa Rosa, denuncia que cerca de 180 estudiantes se han visto afectados por esta situación.

“Primeramente hay denuncias en la Contraloría que son efectivas y ya hay hallazgos de tipo fiscal y penal para que sean trasladados a los entes correspondientes”, señaló Sigifredo Velasco, funcionario de la Contraloría del Cauca.

Y es que según las autoridades, son varias las instituciones del departamento que presentan irregularidades en la implementación del PAE.

Vea también:

Preocupación en Cali por reubicación de más de 3.490 estudiantes de... En el colegio José María Obando de San Joaquín, en el Tambo, la ración que llegó no alcanza para atender la población estudiantil.

“Nosotros nos toca de nuestros propios recursos conseguir y buscar por un lado y por el otro para cumplir con el programa. La gobernación no nos paga cumplido, del 2017 no nos han dado ni una moneda”, explica Lucero Sarria, operadora del PAE.

Los operadores aseguran que tratan de cumplir con el programa pero no han recibido el pago por parte de la gobernación.

Estas quejas y las posibles soluciones para la puesta en marcha del Plan de Alimentación Escolar, son analizadas entre representantes de la Secretaría de Educación del departamento, operadores, rectores de las instituciones educativas y entes de control.