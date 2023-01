¿Qué pasó? Habría confesado que mató a su pareja, se presentó ante autoridades y ahora está libre

Además, la familia de la víctima, una joven de 23 años, denunció que ninguna autoridad llegó al lugar de los hechos a hacer el levantamiento del cuerpo.

El esposo de Estefanía Rivera quedó en libertad tras haberse presentado voluntariamente ante las autoridades y, al parecer, haber confesado que asesinó a la joven mujer. El caso se presentó el pasado fin de semana en zona rural de Palmira, suroriente del Valle del Cauca.

Acabó con la vida de su compañera sentimental y luego confesó el crimen a las autoridades El homicidio ocurrió en las afueras de la vivienda de la pareja, ubicada a media hora del casco urbano. Tras llegar de una fiesta, ambos habrían tenido una discusión donde, posteriormente, el hombre atacó con un arma blanca a la mujer y le causó una herida mortal.

Después de hallar el cuerpo de su hija, Alexánder Rivera denuncia que llamó a una subestación de la Policía para pedir que hicieran el levantamiento del cuerpo, pero asegura que la respuesta lo desconcertó.

“Que si la podía traer hasta la estación de Tienda Nueva que porque ellos no podían subir a recogerla. Ni la Policía ni la fiscalía ni el CTI, dijeron que no, que no podían subir”, afirmó el padre de la víctima.

Alexánder tuvo que conseguir un carro particular para trasladar el cuerpo.

“Un levantamiento improvisado de cadáver, tuvieron que tomar fotos de la escena, el mismo padre tener que tomarle fotos al cuerpo sin vida de su hija”, aseguró Juan Pablo Ospina, abogado de la familia.

Como si fuera poco, el padre del agresor lo presentó en la misma estación de policía donde luego fue llevado a un hospital por presentar heridas en su cuerpo, pero salió días después y hoy está en libertad.

“Porque, según la Policía, no tenía orden de captura y la orden de captura se dio el mismo día”, sostuvo el papá de Estefanía.

Por su parte, la Policía aseguró que un juez le dio la libertad al hombre por haberse presentado voluntariamente.

Frente a la actuación de los servidores públicos, las autoridades anunciaron que investigarán el caso. Sin embargo, aclaran que el lugar es considerado una zona con dificultades de orden público y, seis días después del hecho, nadie ha visitado la escena del crimen.

Las autoridades anunciaron que el agresor se presentará en las próximas horas ante la Fiscalía de Palmira.