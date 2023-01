“¿Qué perdón voy a darles?”: familiares sobre secuestro que habría perpetrado alias Francisco Galán

Este hecho ocurrió en el año 2000. Allí fueron raptadas 64 personas por el ELN.

Las autoridades lograron la captura de alias Francisco Galán, exintegrante del frente José María Becerra del ELN a quien se le señala del secuestro de más de 64 personas que se llevó a cabo en la vía que conduce de Cali a Buenaventura a la altura del kilómetro 18.

Los familiares de Carlos Alberto, una de las víctimas mortales de este suceso, que tuvo lugar el 17 de septiembre del año 2000, hablaron sobre qué les dijo su allegado antes de desaparecer para siempre.

“Me dijeron que necesitaban platica, que les definiera rápido y lo soltaban. Me pidieron una suma muy alta de dinero y yo les dije que ‘estaban equivocados’. Me pasaron a mi hermano y él me dijo que hiciera lo que me dijeran”, afirmó uno de los familiares.

Los allegados del secuestrado se mantuvieron en la posición de no pagar por la liberación del hombre, pues no contaban con el dinero que les estaban requiriendo.

“A los días vino una orden del Gobierno para presionar en la zona. Se empezó a perder la comunicación, no volví a charlar con él. Después de 15 días escuché por la radio sobre la muerte de mi hermano”, sostuvo el familiar.

El cuerpo de Carlos Alberto, comerciante de oficio y amante de las motocicletas, fue entregado a sus allegados 45 días después de su secuestro. Tras 20 años de esta tragedia las víctimas aseguran que no han sido reparadas y que solo reciben amenazas.

“Empezaron a llamarme, me amenazaron a mí y a mis hijos. Me tocó sacarlos de aquí infortunadamente, pero me quedé yo”, relató el familiar.

Los allegados de Carlos Alberto, aseguran que para los que perpetraron el hecho no hay perdón ni olvido: “¿Qué perdón voy a darles?, unos tipos que hacen este tipo de cosas como si fuera su rutina diaria”.

Galán fue capturado por la Policía en Medellín tras la orden de un juez penal especializado del circuito de Cali.

Este hombre deberá responder ante las autoridades por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo en concurso homogéneo y hurto calificado y agravado.

El secuestro masivo en el kilómetro 18 ocurrió un año y cuatro meses después del rapto en la iglesia La María, sur de Cali. Allí fueron plagiados más de 285 feligreses. Por este otro caso también es investigado alias Francisco Galán.

