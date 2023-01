“Que se cambien los ascensores”: la petición de los trabajadores del Palacio de Justicia de Cali

Empleados de la rama judicial permanecen en paro exigiendo que se conozcan los resultados de la investigación por la caída de elevador que dejó dos muertos.

Paralizados permanecen los trámites legales en el Palacio de Justicia de Cali, los abogados litigantes y la ciudadanía en general no tienen servicio.

Por su parte, los trabajadores que permanecen afuera del lugar exigen que los siete ascensores sean cambiados.

Empleados del Palacio de Justicia piden que se investiguen las causas de descolgada del ascensor “No vamos a entrar a trabajar y estamos exigiendo dos puntos: primero, la renuncia de la dirección de administración judicial de aquí de Cali; segundo, que los equipos se cambien”, manifiesta Diego Achinte, trabajador del Palacio de Justicia.

Aunque con este cese de actividades los más afectados resultan ser los abogados litigantes y la ciudadanía, Asonal Judicial dice que es una medida necesaria.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Cali anunció que presentará un proyecto de acuerdo para regular el funcionamiento de los ascensores.

Empleados del Palacio de Justicia en Cali piden investigación externa por caída de ascensor “Vamos a presentar todo un sistema de inspección, vigilancia y control en la ciudad para que esto no se vuelva a repetir, en Cali hay más de 2.000 edificios que tienen ascensores de más de cinco pisos que serían sujetos de esta verificación”, dijo Andrés Villamizar, secretario de Seguridad.

La directora Seccional de Administración Judicial en Cali, Clara Inés Ramírez, dijo que no todo el Palacio de Justicia está paralizado y respondió a las peticiones de los trabajadores.

Víctimas habrían estado encerradas 40 minutos en ascensor de Palacio de Justicia que se desplomó “Se va a hacer la solicitud, en este momento, hemos solicitado a una empresa de ascensores reconocida. No renuncio porque no me siento responsable”, manifiesta la funcionaria.

Uno de los cuatro heridos del accidente se encuentra en delicado estado de salud en el Hospital Universitario del Valle, además necesita la donación de sangre tipo O positivo.