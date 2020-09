“Quedé bajo la avioneta”: habló sobreviviente de accidente aéreo en el que murieron 7 personas

Se cumplió un año del accidente de una avioneta que cubría la ruta Popayán – López de Micay, ambos territorios del Cauca. Este siniestro dejó un saldo de siete personas fallecidas.

La aeronave se precipitó sobre algunas viviendas del barrio Junín, ubicado en Popayán, capital del departamento en mención.

Al llegar a ese sitio donde todo ocurrió, Jimmy Muñoz, sobreviviente a esa catástrofe aérea, se puso de rodillas y agradeció al cielo el hecho de seguir con vida.

Allí él recordó, con un prolongado silencio, los instantes previos al accidente del 15 de septiembre de 2019.

“Cuando abordé la avioneta me di cuenta que estaba mal, que el fuselaje estaba mal. Me senté en la parte de atrás y vi que había un agujero de unos 20 centímetros que dejaba ver la pista, eso no me gustó”, contó el sobreviviente.

A pesar de estas irregularidades, Jimmy decidió seguir con el viaje que tenía programado.

“No pasaron ni 23 segundos cuando el piloto dijo ‘esto se cayó’. Se apagó todo y cuando reaccioné me di cuenta que quedé bajo la avioneta”, anotó Jimmy.

Allí, por fortuna, abrió los ojos para recibir una nueva oportunidad: “Yo estaba en medio de la avioneta y la casa. Me tuvieron que levantar y llevarme a un hospital”.

Muñoz duró más de un mes en una clínica, en la que se recuperó por completo de sus heridas.

Después de un año del accidente, Jimmy asegura que son muchas las consecuencias físicas y sicológicas que dejó este encuentro cercano con la muerte. Él agradece a Dios vivir para contarlo.