¿Quedó como Anuel AA? Melina Ramírez se puso a peluquear a su hijo Salvador y lo trasquiló

Melina Ramírez consideró que ya era hora de hacerle un corte de cabello a su hijo Salvador y, en lugar de llevarlo donde un peluquero, decidió ejecutar esa labor por su cuenta, pero parece que se le fue la mano.

Un corto video que la presentadora y exreina vallecaucana publicó en su cuenta de Instagram se evidencia un trasquilón en el área de la frente del pequeño.

“Me levanté y dije: ‘Cortarle el pelo a Salvador no debe ser tan difícil’. Y, de repente: ‘Venga, mi amor, pose que vamos a abrir una peluquería”, comentó Melina Ramírez en la grabación.

La publicación generó una ola de carcajadas y comentarios de otras madres que también, en un momento dado, trasquilaron a sus hijos.

Posteriormente, Melina subió una serie de fotografías de cómo se veía Salvador antes de cogerlo como conejillo de indias y les pidió a sus seguidores una fervorosa oración para que su cabello le vuelva a crecer pronto.

Publicidad

Además, confesó que le dijeron que quedó como el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, quien también es la actual pareja de la cantante paisa Karol G.

“Petición: Dios mío que le crezca rápido el pelo nuevamente a Salvador. Amén. Me pueden acompañar en esta oración, gracias. Alguien me dijo que trasquilado quedó como Anuel, entonces ya me preocupé”, escribió la también influenciadora.

Publicidad



¿Sí quedó como Anuel AA? Cierto o no, el caso es que, seguramente, Melina Ramírez ya lo pensará dos veces antes de volver a coger unas tijeras para cortarle el cabello a Salvador y más bien lo llevará donde el especialista en la materia.