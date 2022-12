Quepartido.com, la red social para amantes del fútbol aficionado creada en Cali

Fotos: cortesía Mario Guzmán

Jugar un 'picadito' en el parque del barrio, en un club, en una cancha sintética o en videojuegos, se ha convertido para muchos en la forma de liberar las presiones de la rutina y hasta de sacar el James Rodríguez o Lionel Messi que llevan por dentro. ¿Y si se puede hacer todo en un mismo lugar?

El fútbol es sin duda uno de los deportes que más pasiones despierta. Motivados por ese sentimiento, Mario Guzmán, Juan David Guzmán y Camilo Albán, tres jóvenes de la Sucursal del Cielo, se idearon la manera de combinar la realidad y el mundo virtual, para llevar la atracción por esta disciplina más allá y crear su propia red social para aficionados como ellos.

"La propuesta nace aproximadamente hace tres años, con ese deseo o apego que tenemos, especialmente los hombres, a los videojuegos. Ahí vos podés manejar tu equipo, ver las características de los jugadores, podés vivir virtualmente qué es ser un técnico de fútbol o un jugador y cómo vas siguiendo el proceso día a día", expresa Mario.

Este caleño de 28 años dice que, a partir de ese pasatiempo, un día surgió la iniciativa de Quepartido.com. Él, su hermano y un amigo, empezaron a trabajar en la idea y desde hace más de un año el proyecto comenzó su marcha. Con ayuda de una empresa de diseño y de creación de páginas web hicieron la programación de la plataforma, que hoy es ya una realidad.

"Que Partido es el lugar donde se reúnen todas esas personas que sienten el fútbol, viven el fútbol, sueñan el fútbol, comen fútbol y lo juegan. Es un espacio donde la gente se puede reunir, crear sus perfiles, armar equipos con sus amigos, pueden retar a otros equipos y realizar encuentros amistosos o por competencia", explica el joven, al agregar que cada usuario podrá sumar puntos, subir en el 'ranking' y llegar a ser el mejor de la ciudad.

Mario añade que para la realización del portal requirieron cerca de $20 millones, los cuales pudieron invertir en este sueño gracias a la financiación y apoyo de sus padres, quienes creyeron en el proyecto y les prestaron el dinero para llevarla a cabo.

En esta plataforma, los amantes del fútbol aficionado podrán además encontrar la agenda de las canchas sintéticas de la capital del Valle del Cauca y separar la que se ajuste a su horario y localización con un simple clic. Hasta el momento, 10 canchas, de las casi 35 que existen en la ciudad, se han unido a la iniciativa.

"Lo que hace diferente a Que Partido de todos las demás páginas es que es el único lugar donde la persona puede hacer diferentes interacciones y, si lo desea, encontrar ahí mismo las canchas para hacer la reserva de su alquiler. Tiene todo en un solo lugar para que cada vez sea más fácil jugar", cuenta Juan David Guzmán.

Sus creadores, un comunicador social y dos ingenieros industriales egresados de la Universidad Javeriana de Cali aseguran que esta es una red social que pretende reunir no solo a la comunidad de fútbol aficionado de Cali, sino de cualquier lugar donde esa pasión por el deporte rey no tiene límites.

"Nosotros aspiramos crear la comunidad de fútbol aficionado más grande del mundo. Ahora estamos iniciando en Cali y Colombia, pero en poco tiempo esperamos replicarlo en otros países y tener toda una comunidad mundial en un solo lugar", menciona Juan David, de 26 años.

Para estos caleños, más que una página de internet o una aplicación es un sentimiento, un vivir y una pasión, una manera de "profesionalizar" el fútbol aficionado. "Que Partido es la revolución del fútbol aficionado como lo conocemos, es el lugar, el pensar, el concepto que va a cambiar la forma en que los conocemos y concebimos hoy en día. Ya no viene a ser lo que vemos en la televisión, algo súper distante, sino que vuelve otra vez el fútbol a los que los creamos", puntualiza Mario Guzmán.