“Queremos estudiar”: mensaje de estudiantes en la costa Pacífica que protestan por falta de docentes

Además, exigen el nombramiento de otro rector, pues la persona que fue asignada por la Secretaría de Educación, señalan, no asiste desde hace tres meses.

Estudiantes de un colegio de López de Micay, en la costa Pacífica del Cauca, protestan por la falta de docentes, que no les permite normalizar su año escolar.

Los alumnos de la institución educativa Colegio Zaragoza exigen el nombramiento de tres docentes para poder restablecer sus actividades escolares.

Aseguran que las niñas y niños de transición, primero y segundo de primaria no han podido iniciar el año escolar por falta de profesores.