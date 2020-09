“Queremos que no haya represalias contra las fuerzas armadas”: pareja de Juliana Giraldo

En medio del dolor, la familia de Juliana Giraldo hizo un llamado a la calma y a las manifestaciones pacíficas. Le pidió a la comunidad que no se siga generando más violencia y que no se tome venganza en contra de la fuerza pública.

Solo unas horas después de la muerte de su hermana Juliana, Aura María Díaz dio a conocer un video en el que le pide a la sociedad que este hecho no sea utilizado para desatar más actos violentos en Colombia.

“El país no está para actos vandálicos, como lo vimos en semanas pasadas. Estamos dolidos, tenemos un dolor en nuestro corazón. A nuestra hermana nadie no la va devolver y no queremos generar más odio y más venganza y más violencia. Les pedimos de corazón que, si alguien se va a manifestar, lo haga de forma pacífica”, dijo.

Francisco Larrañaga, la pareja sentimental de Juliana, junto a su cuñada, le solicitó a la comunidad que no arremeta contra la fuerza pública por lo que hizo un soldado.

“Queremos que no haya represalias contra las fuerzas armadas. Si alguien nos quiere apoyar, que lo haga de forma pacífica”, afirmó.

Aura expresó que los hechos registrados el pasado jueves 24 de septiembre en una carretera de Miranda, Cauca, y en los que murió su hermana, “no comprometen a toda una institución”.

“Yo sé que todos, llenos de odio, salimos a reclamar, pero estos actos son individuales y ni siquiera la persona que atentó contra mi hermana podría ser culpable. Le dejamos todo a Dios”, anotó.

Visiblemente conmovida, la hermana de Juliana insistió en que las manifestaciones sean simbólicas. “Una rosa, un clavel, una vela encendida, eso generará paz en nuestros corazones”, puntualizó.

Gloria Díaz, la madre de Juliana y quien está próxima a viajar a Colombia desde España, donde vive hace años, exigió que se haga justicia.

“Este fue un error, una imprudencia, tienen que responder porque no solo el soldado es responsable, él tiene que tener un mando. ¿Cuál fue la orden que les dieron: que salgan como locos disparando de un rastrojo?”, cuestionó.

También, la progenitora de la víctima hizo un llamado a la no violencia.

“Ante un hecho como este tan repudiable, no tenemos por qué contestar con más violencia. Si van a hacer velatón, háganlo pacíficamente porque Juliana no era revoltosa”, enfatizó.

Es así como esta familia, en medio del dolor, le pide al país que las manifestaciones exalten el perdón y la paz.