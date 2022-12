¿Quién es la modelo que demandó a policías que la habrían incitado a desnudarse y la grabaron?

Noticiascaracol.com buscó a la joven caleña, inmersa en un bochornoso incidente al interior de una estación de Policía en Cali, para conocer su historia.

Katherine Martínez es una mujer de 27 años, quien no solo es modelo, sino bailarina, fisioterapeuta y también Dj. Nació y se crio en Cali, capital del Valle del Cauca. Entre sus pasiones está tocar música electrónica, hacer ejercicio y estar con su hija de 3 años.

Publicidad

Es fisioterapeuta egresada de la Escuela Nacional del Deporte en la promoción de 2013. Por tres años, ejerció en el Hospital Universitario del Valle, especialmente en el área de hospitalización.

“Desde que me gradué, comencé a laborar en el HUV, en el área de hospitalización de Urgencias. Luego hice un entrenamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos. En total, ejercí 3 años en mi profesión, entregada y enamorada de mis pacientes. Me retiré el 24 de enero de este año porque quise experimentar otras áreas, siempre me gustó la música electrónica, llevarle a la gente alegría”, manifestó la joven caleña.

Apenas renunció a su profesión, comenzó a estudiar para cumplir el sueño de ser una reconocida Dj. Ya ha realizado varias presentaciones en discotecas y se lo conoce como Dj Kathe.

“Empecé a estudiar para ser Dj desde febrero, me gradué hace poco y, desde eso, estoy tocando. Aprendí en una academia, tuve clases personalizadas, amigos que me apoyaron mucho en esto. Toco música electrónica, con esta música busco hacer feliz a las personas, hacerlos bailar. Mi sueño y objetivo es tocar en el Tomorrowland, es estar en alfombras rojas y ser reconocida en Estados Unidos”, aseguró.

Publicidad

La joven dijo que comenzó como modelo hace poco y que su rápido crecimiento en esta profesión se debió a Instagram, red social en la que cuenta actualmente con cerca de 245.000 seguidores.

Publicidad

“En realidad todo comenzó por Instagram. Comencé a subir unas fotos y a la gente le comenzó a gustar. Empecé subiendo y ahora son 1.000 seguidores diarios de todas partes del mundo los que me siguen”, comentó.

Publicidad

Publicidad

Su reconocimiento como modelo y despampanante figura la han llevado incluso a ser portada de publicaciones internacionales, como en Shock Magazine, una revista latina editada en España.

Publicidad

Igualmente, ha aparecido en videos de artistas musicales. Recientemente, participó en una producción de Jozz, cantante de género urbano oriundo de Ginebra, Valle del Cauca.

Publicidad

La caleña también es reconocida por ser aficionada al equipo de fútbol América de Cali. Por tal razón y solo por una oportunidad, accedió a ser parte del grupo de las ‘diablitas’.

“En una oportunidad me contrataron para ser modelo de protocolo con las ‘diablitas’ del América, fui seleccionada luego de un casting. Solo por un día que fui ‘diablita’ la gente me reconoce. Yo soy hincha del América a morir desde pequeña, soy la única americana en mi familia. No estoy como ‘diablita’ pero sí apoyo a mi equipo desde la tribuna”, contó.

Publicidad

Publicidad

Por último, Kathe Martínez expresó que el motor de su vida, lo que la ayuda a seguir adelante a pesar de todo es su hija.

Recientemente, la joven se vio inmiscuida en un bochornoso incidente con la Policía de Cali, pues protagonizó un video que fue difundido en redes sociales, donde, esposada y en estado de alicoramiento, habría sido provocada para que se levantara el vestido y mostrara algunas de sus partes íntimas.

Modelo detenida en Cali demandó a policías que la habrían incitado a... Por este hecho, uniformados de esta institución serán investigados y sancionados, según lo aseguró el comandante de la Policía de Cali, general Hugo Casas.

Publicidad

Lo que va a pedir modelo caleña a la Policía para resarcir daño por...