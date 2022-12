¿Quién es la mujer de 44 años violada y empalada en Buga?

Dora Lilia Gálvez nació en el municipio de Buga el 23 de julio de 1972, es la mayor de cinco hermanos y ha vivido con su familia después del fallecimiento de sus padres cuando era pequeña.

“Una mujer tranquila que no se mete con nadie, siempre está evitando problemas”, manifestó Francia Elena Gálvez, hermana de la víctima.

Es madre de un joven de 23 años con quien vive. En ocasiones realiza labores domésticas. Es amante del fútbol e integrante de la población LGTBI, donde la estiman.

“El día 25 de noviembre, el día viernes desde la 5:00 de la tarde en el parque Santa Bárbara, iniciará una movilización contra todo tipo de violencia contra la mujer”, dijo Alexánder Quintero, líder de la población LGTBI.

Hace 11 años, Dora Lilia asiste a la iglesia cristiana junto con algunos familiares.

“Ella es una persona que habla muy bien de Dios, recomienda mucho a la iglesia porque considera que no solo la cambio a ella, sino a toda la familia”, afirmó Daniela Trujillo Gálvez, sobrina de la víctima.

La mujer permanece en estado crítico en el Hospital San José de Buga, con once lesiones en diferentes partes de su cuerpo.

La Alcaldía de este municipio del centro del Valle del Cauca ofreció una recompensa de $10 millones que se suman a los $20 millones ofrecidos por la Gobernación del departamento.