¿Quién más se trasquiló en cuarentena? Maleja Restrepo contó cómo su hija se hizo un “mini capul”

En pleno aislamiento por coronavirus COVID-19, de la noche a la mañana, Guadalupe, hija de la influenciadora Maleja Restrepo y el deportista Tatán Mejía, amaneció con un “mini capul”.

La situación generó sorpresa en sus padres, quienes se rieron mucho de lo sucedido y cuentan la historia como una graciosa anécdota familiar de esta cuarentena.

Fue la misma Maleja Restrepo la que contó en historias de Instagram lo que ocurrió, sin dar muchos detalles de cómo Guadalupe se cortó el pelo ella misma.

La intención de ella, según relató la actriz caleña, era hacerse un fleco o un capul, pero el resultado que obtuvo su hija fue un “trasqui”.

“Según ella, dizque eso le nació así. Pero eso no se lo cree nadie. El caso es que cuando ella nos mostró nos morimos de la risa y, en vez de reclamar, le dijimos: cuando te quieras cortar el pelo, nos avisas. Pero se ve hermosa”, dijo entre risas la influenciadora en presencia de ‘Guada’, quien aseguró que lo que se hizo parece un “mini capul”.

Maleja, además, le preguntó a sus seguidores si en la niñez también se hicieron “el traqui” y, por su puesto, muchos se animaron a contar su historia.

“Como a los 7 años, me enredé un cepillo en un mechón y decidí cortar para desenredar”, “Sí, a los 9 años me corté el capul y me quedó parado”, “Claro, a los 9 años, y para rematar, me depilé las cejas hasta la mitad”, fueron algunos de las anécdotas que compartieron.