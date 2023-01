¿Quién pagó el viaje en bus que salió de Cali, se accidentó en Ecuador y donde murieron 24 personas?

Comunidad del barrio en que residían varios de los ocupantes del vehículo manifestaron hipótesis sobre de dónde pudo ser financiado el fatídico paseo.

Los vecinos dijeron que meses atrás, cuando se estaban llevando a cabo las campañas políticas, les habían prometido un viaje. Sin embargo, no se ha confirmado quién realmente organizó la salida, que tenía como destino el sur del continente y terminó en tragedia.



Avanzan investigaciones sobre fatídico accidente de bus en Ecuador Familiares de algunas víctimas confirmaron que el paseo fue promovido por la señora Claudia Ximena Orozco, quien aparece en el contrato que se hizo para el transporte del viaje a Perú y quien está e en la lista de heridos por el accidente.

"Lo único que yo sé, porque fui y despaché a mi mamá, era que la señora Claudia era como la vocera. A ella que se le viera que tuviera los recursos para eso, no, pero era la vocera, era enfermera y se ofreció a cualquier cosa", dijo Claudia Mónica Ramírez, hija de una de las víctimas.

Lo cierto es que los vecinos aseguraron que las personas que viajaron no tuvieron que pagar absolutamente nada. Otros comentaron que este era el quinto paseo cancelado.

"Se fueron dizque a una excursión, que las llevaron que a conocer y todo gratuitamente. No sabemos de dónde salió esa excursión", manifestó Fanny Carmona, familia de una de las personas accidentadas.



Identifican a siete de los 19 colombianos fallecidos tras accidente de bus en Ecuador Entre los habitantes del Guabal se rumora que el viaje habría sido financiado por una de las campañas políticas que se promovieron meses atrás.

"Habían invitado cuando estaban en campaña política, desde ese tiempo habían invitado. Yo sí pensé que era un político, pero esta es la hora que no sabemos nada", expresó José Rafael Hurtado, esposo de una de las víctimas.

Entre tanto, la Fuerza Aérea ofreció su apoyo para trasladar a las familias hasta Ecuador. Mientras que los allegados de Gabriela Zapata y Yamileth Escobar, hicieron un llamado para que las autoridades les brinden información sobre ellas, pues aún están reportadas como desaparecidas.



