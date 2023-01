¿Quién responde? Habitantes del oriente de Cali exigen que obra vial inconclusa sea terminada

En total abandono, así aseguran los ciudadanos de esta zona de la ciudad que se encuentra lo que en principio sería un proyecto que traería bienestar a la comunidad.

Hasta vender los inmuebles han intentado los habitantes del oriente de Cali que, desesperados, exigen que la obra vial sea terminada. Aseguran, el lugar parece una escombrera.

“Estamos afectados por el incumplimiento, ya que tenemos personas de avanzada edad que no podemos movilizarlas. También se presentan problemas por las lluvias“, explica Jairo Plaza, habitante del sector.

A pesar de la estratégica ubicación de este barrio, el deterioro de sus calles y la obra inconclusa, dice la comunidad, no permiten que los predios y locales comerciales sean vendidos a un precio justo.

Según el acueducto de la ciudad, la obra no pudo ser entregada en el tiempo acordado debido a problemas relacionados con el drenaje del subsuelo, además esperan realizar una visita a la zona en los próximos días para evaluar y finalizar los trabajos.