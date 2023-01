¿Quién responde? Más de 1.500 toneladas de basura se encuentran en las calles de Popayán

Esta preocupante situación que tiene en vilo a la comunidad se presenta debido al cierre del relleno sanitario por contaminación a importantes fuentes hídricas.

En diferentes sitios de la Ciudad Blanca, las montañas de basuras que se encuentran en las calles han generado malos olores, los habitantes debieron acudir al tapabocas como medio de protección.

“Estas no son condiciones humanas para uno, aparte de lo de nosotros, tenemos también mucha gente a cargo, los empleados se quedan sin trabajo por esta cuestión”, señaló Arlex Camacho, afectado.

Debido a la compleja situación, algunos comerciantes de decidieron cerrar sus locales y negocios.

“Llevamos ocho días con esta problemática de las basuras y vemos que desafortunadamente los entes se echan la pedrada del uno al otro, que la alcaldía, que la CRC, que Serviaseo, y vemos que no nos dan solución a esa problemática”, explicó Jair Vergara, comerciante afectado.

Habitantes de la zona de influencia del relleno sanitario habían denunciado contaminación de las fuentes hídricas por filtración de lixiviados.

“Hay una filtración de lixiviados por posible ruptura de geomembrana la cual nos está contaminado el suelo y el subsuelo, posiblemente todas las fuentes acuíferas”, manifestó Juan Pablo Cabamillas, presidente de la Junta de Acción comunal de La Yunga.

Por su parte, el alcalde encargado del municipio dijo que se busca una solución: “Duele mucho ver la ciudad inundada de basuras, pero la situación hay que resolverla, no podemos darle más largas a esto, hay que apelar a la responsabilidad social de todos los actores que estamos involucrados en este tema”, dijo Héctor Gil Walteros, mandatario (e) de los payaneses.