¿Quiere denunciar un delito y no sabe dónde? Fiscalía habilitó seis nuevos puntos en Cali

Los lugares de atención estarán ubicados en Centros de Administración Local Integrada, CALI, de la capital del Valle del Cauca.

Las denuncias serán recibidas por la Fiscalía General de la Nación. Se trata de una estrategia para que la entidad se acerque más a los usuarios de la justicia y, así, brinde un mejor servicio a la comunidad.

Estos nuevos lugares recibirán las denuncias de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los receptores estarán en la capacidad de redireccionar a los usuarios cuando los casos no sean de competencia de la Fiscalía.

Al mismo tiempo, realizarán las remisiones pertinentes con oficio a las entidades que corresponda.

Conozca los CALI que ofrecen este nuevo servicio a la comunidad de la capital del Valle del Cauca con personal de la Fiscalía General de la Nación:

- CALI 2, barrio Vipasa, en la Avenida 3 CN No. 47 AN-18

- CALI 6, barrio Guaduales, Carrera 8 No. 70 A-16

- CALI 8, barrio Las Américas, Calle 39 con Carrera 13

- CALI 10, barrio Guabal, Calle 14 B No. 41 A-25

- CALI 16, barrio Unión de Vivienda Popular, Calle 38 con Carrera 41

- CALI 17, barrio El Limonar, Calle 13 B No. 64-00



Foto: archivo Colprensa