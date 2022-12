¿Quiere estudiar en los Estados Unidos? Esta feria en Cali le puede interesar

Los estudiantes del Valle del Cauca tendrán la oportunidad de conocer y descubrir las alternativas de educación superior que hay en Texas, Estados Unidos, para fortalecer su formación. Esto será posible durante la feria que realizará el Centro Cultural Colombo Americano este miércoles en Cali.

El evento, denominado ‘Study Texas’, se llevará a cabo a partir de las 4:30 p. m. en la sede norte de la institución, la cual se encuentra ubicada en la calle 13N # 8-45, barrio Granada, y contará con la participación de la Embajada de los Estados Unidos, que informará sobre el proceso de visa requerido para los estudios.

Las personas interesadas en asistir a este espacio de información y asesoría educativa podrán hacerlo sin costo alguno, pero primero deben registrarse a través de https://www.colomboamericano.edu.co/studytexas . Una vez ingresen a esa página, se diligencia el formulario correspondiente y se imprime la imagen que se genera como comprobante de registro, el cual se deberá presentar el día de la feria.

El Colombo Americano informó que algunas de las universidades que estarán presentes en la feria son: West Texas A&M University, Texas A&M University-Texarkana, Angelo State University, University of North Texas, Texas A&M International University, Austin Community College, Baylor University, The University of Texas at San Antonio y University of North Texas.