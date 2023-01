¿Quiere trabajar y le falta capacitación? Esta iniciativa liderada por Alcaldía le puede interesar

Se trata de una estrategia desarrollada, por ahora, en tres comunas y un corregimiento de Cali. Conozca en qué consiste.

Si quiere trabajar y le falta capacitación, la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca está brindando cursos gratis en diferentes oficios.

María del Pilar Longa, quien lleva tres años empleada como conserje, pero no tiene una idea de emprendimiento, es una de las ciudadanas que optó por inscribirse a la iniciativa. "Para aprender y después tener la posibilidad de montar un negocio propio", dijo.

Maydé Urbano, madre de dos hijos, también quiere calificarse para tener ingresos en su hogar. "Los cursos son gratis y quería inscribirme para modistería. Me gusta la modistería o la gastronomía. Le voy a decir a unas amigas para que vengan", expresó.

Todo esto es a través de la Jornada de Formación Gratuita para el Trabajo que ofrece el sistema municipal de empleo. Julián González, secretario de Desarrollo Económico de Cali, señaló los requisitos para hacer parte de esta iniciativa.

"Tener entre 18 y 35 años, residir en las comunas 5, 9 ó 19, o el corregimiento de Navarro, tener algún tipo de experiencia en los oficios que se están presentando", indicó González.

Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo hasta el próximo 28 de septiembre, en el Centro de Administración Local Integrada (C. A. L. I.) de cada una de las comunas señaladas por el funcionario. Posteriormente, se iniciarán las capacitaciones.