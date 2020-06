¿Quieres ser mi suegra? La repetida propuesta que recibió Fanny Lu al publicar fotos con su hijo

View this post on Instagram

La música siempre será un lenguaje universal y una forma de expresar amor inmenso. Me hace feliz este camino de la música que inicias ahora aquí estaré siempre para ti. 😍👩‍👦💐❤️❤️❤️ ¡Te amo hijo! Cada día me siento más orgullosa de ti. @matmadri @teoandjay