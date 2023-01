Radiografía al Cauca: cuáles son, cómo operan y qué se disputan los grupos armados en esa zona

Expertos en seguridad analizaron los más recientes casos de violencia que se registraron en el norte del Cauca.

En los últimos meses se ha recrudecido la violencia en el departamento del Cauca. En el lapso comprendido entre el lunes 28 de octubre y el sábado 2 de noviembre del 2019, se presentaron dos masacres que acabaron con la vida de nueve personas.

¿A qué se debe la ola de asesinatos en esta zona del país?

Para empezar, es importante revisar la ubicación geográfica del Cauca. Este departamento se encuentra localizado en el suroccidente de Colombia. En la parte alta del mapa está la zona norte, el escenario de los casos más recientes de violencia.

En esa zona hay 16 municipios, en los que habitan 19 mil indígenas y 26.500 personas de comunidades afro.

Precisamente esta locación fue durante muchos años blanco de guerrilleros de las FARC y otros grupos criminales. Tras el Acuerdo de Paz, el territorio quedó, según expertos, a merced de grupos ilegales, interesados en apropiarse de las rentas ilícitas.

Según inteligencia militar, en el norte del Cauca operan cuatro estructuras criminales, las cuales son: la disidencia Jaime Martínez al mando de alias Maymbú, la disidencia Dagoberto Ramos, Los Pelusos y el ELN.

¿Cuáles son sus modus operandi?

Camilo González Posso, director de INDEPAZ, hizo referencia a la manera en la que operan estos grupos armados ilegales.

"No tienen ideología, no están para luchas. También hay emisarios de los carteles internacionales que no dirigen tropas ni grupos armados, pero manejan sus intereses", afirmó Posso.

Y es que estos grupos delincuenciales se disputan los millonarios dividendos que produce la minería ilegal en la zona denominada como “Triángulo de oro”.

Asimismo, controlan los cultivos ilícitos de hoja de coca y de marihuana tipo creepy, una de las más apetecidas en el mundo.

¿Por qué el norte del Cauca es apetecido por los grupos ilegales?

Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, puntualizó los aspectos que volvieron al norte del Cauca una zona violenta.

"El departamento tiene los 3 primeros eslabones de las drogas ilícitas concentradas en un espacio muy corto, y eso hace que baje el riesgo para las organizaciones criminales y que sea muy económico para ellos, tienen los cultivos, los laboratorios y la salida al puerto", afirmó Rosanía.

De acuerdo con información de inteligencia militar, en el caso de la pasta base de coca, los cargamentos salen desde el Cauca por los ríos Micay y Naya hasta el puerto, de allí, en semisumergibles viajan por el océano Pacífico detrás de las Islas Galápagos.

Cada kilógramo de cocaína puesto en el comercio de Estados Unidos, adquiere un valor de 33.700 dólares, es decir, unos 113 millones de pesos.

El dinero y las armas con las que se paga la coca, viaja por la misma ruta hacia el territorio colombiano.

La marihuana también es enviada por las rutas del Pacífico hacia el exterior, pero un 30% de la producción es distribuida en el interior del país.

Ante esto, las comunidades indígenas intentan detener los corredores del narcotráfico: “Ellos instalan unos peajes para no dejar circular la droga, cortarles los corredores de movilidad a los grupos narcotraficantes y eso generó una retaliación”, reveló Rosanía.

Actualmente, en el norte del Cauca, hacen presencia más de 3.000 efectivos del Ejército y se espera la llegada de 2.500 más, para recuperar así el orden público en esta zona del país.