Raptaron a comerciante, recibieron parte de US$150.000 que pidieron y este cabo suelto los hizo caer

Autoridades y víctimas revelaron los impresionantes detalles de este caso. Entre los secuestradores había dos mujeres.

Efectivos del Gaula de la Policía de Cali lograron el rescate de un ciudadano ecuatoriano de 22 años que había sido secuestrado en cercanías a un hotel de la capital del Valle del Cauca, mientras estaba realizando negocios en compañía de su padre.

La víctima de este hecho fue Benito Eduardo Valerezo Guerrero, ciudadano ecuatoriano que había llegado a Cali para hacer conexiones comerciales en el tema de la minería.

Momentos después de hospedarse en un hotel de la capital de Valle del Cauca, padre e hijo fueron interceptados por sujetos en un carro, quienes les preguntaron por sus nacionalidades, ocupaciones, los amedrentaron con armas de fuego y exigieron dinero.

Precisamente, Valerezo Guerrero relató los hechos que tuvieron lugar el 19 de septiembre del 2019: “Unos sujetos nos subieron a un carro y nos extorsionaron. Mandaron a mi papá a Ecuador y nos pidieron 150.000 dólares. Yo me tuve que quedar como garantía para que él volviera”.

De igual manera, el joven estudiante de contaduría reveló las condiciones de su cautiverio: “Me tenían vigilado, no podía hacer nada. Por el celular me decían que presionara a mi papá. Con armas me decían que me iban a matar. Me daban comida dos veces al día”.

Aprovechando que sus captores le permitían utilizar el celular al secuestrado, este último envío una fotografía a su progenitor, la cual fue pieza clave para su rescate.

El abogado de la víctima, Gustavo Tinoco, ecuatoriano, habló sobre esta fotografía.

“Teníamos una prueba de vida que mi cliente había logrado sacar, era una foto del lugar donde estaba secuestrado. Inmediatamente, el Gaula se movilizó y encontraron el lugar por esa foto pequeña, y en un corto tiempo, logramos el rescate”, reveló el litigante.

La fotografía ya estaba en poder de las autoridades y el comandante de la Regional 4 de la Policía Nacional, mayor general Fabián Cárdenas, contó que sucedió después.

“Fue rescatado en el sur de la ciudad, hay material que evidencia la participación de esta organización criminal. Él no había sufrido lesiones, pero sí fue victimizado, permanentes amenazas de acciones criminales contra su familia”, aseguró.

Durante la diligencia policial se encontró un fusil de fogueo, una pistola de fogueo y radios de comunicación. Sus captores, dos colombianos y dos ecuatorianos fueron capturados.