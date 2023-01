Ratifican, con modificaciones, la prohibición a motociclistas de parrillero hombre en Cali

La medida seguirá vigente tras decreto firmado por la alcaldesa encargada. La restricción regirá, de acuerdo con el documento, durante el primer semestre del año.

Por medio del decreto No. 44120.10,20 0073, de fecha 4 de enero de 2019, la Administración Municipal establece la prohibición de parrillero hombre a motociclistas "cuya edad sea mayor de 14 años, las 24 horas del día, los siete días de la semana en la jurisdicción de Cali".

La restricción tiene también como uno de sus propósitos contrarrestar actividades delictivas como atracos y homicidios, puesto que, según cifras entregadas por el Gobierno local, "entre los meses de marzo y octubre de 2018, el 63% del total de hurtos cometidos en motocicleta fueron con acompañante".

El documento, además, da la potestad a la Policía de hacer operativos e imponer comparendo a quienes infrinjan esta normatividad. De igual forma, Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad de la ciudad, resaltó que este también debe ser aplicado y exigido por agentes de tránsito.

"No es para nadie un secreto que una de las preferencias de los sicarios a la hora de realizar atentados es a través de motocicleta, por cuanto es más fácil huir en un vehículo de estos, razón por la cual tomamos la medida", dijo Uribe.

La restricción señalada exceptúa a acompañantes de personal perteneciente a la fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, Policía judicial, autoridades de tránsito, así como a organismos de emergencia y socorro, prevención y salud.

"Esta medida sufre un nuevo enfoque que ya no es desde el punto de vista de prevención de la mortalidad de temas de seguridad vial, sino que se da el enfoque de prevención en torno a lo que es seguridad ciudadana", indicó Juan Carlos Orobio, secretario de Movilidad municipal.

La norma también estableció que los conductores que infrinjan esta medida serán sancionados con multa hasta de dos salarios legales mínimos mensuales.



Conozca el decreto completo AQUÍ.