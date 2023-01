Raúl Gasca fue víctima de atracadores en el Superconcierto de la Feria de Cali

Raúl Gasca, del Circo Hermanos Gasca, denunció en Instagram que fue víctima de los delincuentes en el Superconcierto de la Feria de Cali, donde se presentó un nutrido cartel de artistas de varios géneros musicales, entre ellos, Maluma, Silvestre Dangond, El Gran Combo de Puerto Rico, Guayacán Orquesta y Ryan Castro.

“Yo puse una historia que chévere ir a Cali a la Feria, unos amigos me dicen ‘vente que tenemos un palco buenísimo’ y dije, pues, vamos”, contó Raúl Gasca.

Publicidad

En su relato señaló que llegaron al estadio Pascual Guerrero, se ubicaron en el palco “por cierto muy caro, me dijeron mis amigos”, manifestó.

“Todo iba bien. Salió Maluma, buenísimo, salió Silvestre, buenísimo. Cuando termina Silvestre le digo a un amigo ‘acompáñame al baño’”, indicó.

#LaRed / El empresario mexicano, #RaúlGasca fue atracado durante un evento que se desarrolló en una prestigiosa feria que se realiza en país por esta época decembrina.



¡Leemos sus opiniones sobre el tema! pic.twitter.com/pm5CBGe6is — La Red Caracol (@LaRedCaracol) December 28, 2022

Fue en ese momento, según el testimonio de Gasca, que “de repente estamos haciendo la fila y dos tipos se ponen a pelear como en frente de nosotros, cuando me corro para atrás siento que me jalan las cadenas por la espalda y yo me agarro las cadenas, acto seguido vino un tipo y me pega con el brazo y de repente siento como que me echaron algo en la cara y yo me quedé con una cadena, con la más delgada, y de repente cuando volteo ya no los vi”, detalló.

Raúl Gasca indicó que los delincuentes lograron arrebatarle una costosa cadena.

Publicidad

“Se me llevaron la cadena más gruesa, muy cara, por cierto, y me empieza a arder el ojo y la cara, no sé que me echaron. De verdad que es muy triste que pase esto, a mí nunca me había pasado en un concierto, he ido a miles de conciertos y es la primera vez que me pasa”, agregó.

Para finalizar contó que como empezó a llover muchas personas se salieron y él hizo lo mismo, aunque faltaban por presentarse algunos artistas.

Publicidad

“Yo estaba muy enojado y también me salí, faltaban como 3 artistas y a la salida seguía robando, un señor delante mío dijo ‘me acabaron de arrancar la cadena’”, subrayó Gasca.