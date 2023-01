Rayos X ayudaron a detectar carga de US$18 millones en 3 camiones y que causó captura de 4 personas

El hallazgo tuvo lugar en un operativo de las autoridades. Estas venían haciéndole seguimiento a los vehículos, que salieron del sur de Colombia hacia el norte.

Una máquina de rayos X sirvió de apoyo para que las autoridades lograran verificar y ubicar 872 kilogramos de cocaína que iba a oculta en tres camiones, donde además se movilizaban cuatro personas.

“La droga fue adquirida en el Cauca. Posteriormente, transportada a Cali (Valle del Cauca), donde fue encaletada en tres tractocamiones, que luego siguieron por las vías del país con destino a Santa Marta y La Guajira”, dijo el coronel Carlos Bueno, jefe de Operaciones de la Policía Antinarcóticos.

Este hallazgo tuvo lugar en Riohacha y hace parte de una investigación de casi un año en la que participaron también agentes encubiertos para descubrir una de las más grandes flotillas de tractomulas de una banda de narcotraficantes.

Lo que llama la atención a los investigadores es que muchos de los humildes e ingenuos conductores contactados por la banda para la misión delincuencial eran engañados.

“Otros como en este caso de la investigación, ellos mismos, mostraron dónde estaba la caleta. Inclusive, prestaron las herramientas para acceder a estas caletas, que no es fácil detectarlas a veces”, señaló el oficial.

No es fácil detectarlas porque los narcos ubican la droga en lugares de difícil acceso entre la carrocería de sus tractocamiones.

“Un doble piso del remolque, no era fácil verlo, pues iba con otra sustancia, iba con carbón mineral”, explicó el coronel Bueno.

Una vez las tractomulas lograban llegar a los puntos de La Guajira y Santa Marta, la cocaína que llevaban era trasladada a lanchas rápidas, que luego salían por mar hacia Centroamérica y Estados Unidos.

Cuatro personas fueron detenidas en el operativo que permitió hallar los 872 kilogramos de cocaína en La Guajira y que en el mercado internacional están avaluados en 18 millones de dólares.