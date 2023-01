Recapturan a hombre prófugo tras matar a bebé de 9 meses y ahora cumplirá esta pena tras las rejas

Su pareja y mamá biológica del menor ya había sido condenada, pues, según las autoridades, había permitido maltratos hacia su hijo y no previó el fatal desenlace.

La Policía del Valle del Cauca y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía recapturaron a Héctor Fabio Loaiza Vélez, un hombre de 31 años edad que mató a su hijastro de tan solo nueve meses de nacido durante hechos ocurridos el 17 de mayo de 2015.

“Esta persona se encontraba prófuga de la justicia y, a través de un trabajo juicioso de inteligencia e investigativo, se logra capturar en zona rural del municipio de Sevilla”, dijo el coronel Héinar Giovany Puentes, comandante operativo de la Policía del Valle del Cauca.

Capturan a presunto homicida de niño de 9 meses en Sevilla, Valle del Cauca Inicialmente, Loaiza Vélez fue detenido en mayo de 2015, días después que, de acuerdo con la investigación de las autoridades, golpeó con una piedra al menor, cuya madre lo habría dejado solo en la casa, tras ser desalojada en medio de una discusión con su pareja.

“Esta persona junto con la madre biológica del menor y que era la pareja sentimental de este señor causaron la muerte de este menor trágicamente”, indicó el coronel Puentes.

Según la Policía del Valle del Cauca, el sujeto había logrado dilatar el proceso en su contra y había quedado libre por vencimiento de términos, pero aún vinculado a la investigación. Sin embargo, no cumplió con las citaciones de la Fiscalía y el juez Penal del Circuito de Sevilla dictó sentencia.

“Tiene una condena de 40 años como responsable de la muerte de este niño en un hecho que fue supremamente impactante para la comunidad vallecaucana y de Sevilla”, afirmó el comandante operativo de la Policía del Valle del Cauca.

Por posible maltrato, investigan muerte de menor de 9 meses en Sevilla, Valle De acuerdo con las autoridades, el niño fallecido, identificado como Jánier Alexánder Villano Guzmán, había sido víctima de maltrato en varias oportunidades y esto habría sido permitido por su madre.

La Policía explicó que, por tal motivo y al no prever lo que podría pasar con la vida de su hijo, la mujer fue condenada a 25 años de prisión, pena que cumple en su lugar de residencia.

Entretanto, Héctor Fabio Loaiza Vélez, quien fue capturado en una finca ubicada en la vereda El Venado, ya se encuentra tras las rejas.