Rechazo e indignación por hallazgo de un perro incinerado en norte de Cali

El perro habría sido sacrificado este fin de semana en el barrio Prados del Norte, de Cali. Desconocidos incineraron al animal a la altura de la avenida 4N con calle 33, donde sus restos permanecían hasta la tarde de este lunes 20 de febrero.

Habitantes del sector, como Míryam Barbosa, manifestaron su indignación frente a lo sucedido. “Me parece que esto es hecho por gente muy cruel que no tiene sentido de la vida, hacerle todo ese mal a un animal que es indefenso, me parece muy triste”, dijo.

Los defensores de animales rechazan este tipo de conductas por lo que se vieron en la necesidad de diseñar un formulario para documentar estos casos.

“En ese formulario pueden decir los casos de maltrato o abandono que conocen frente a perros o animales que han sido catalogados como potencialmente peligrosos”, manifestó Terry Hurtado, vocero de la Federación de Liberación Animal en Cali.

La Policía Ambiental no tiene una denuncia formal sobre el hecho, pero reveló que a diario se conocen entre cuatro o cinco casos de maltrato y abandono en la capital del Valle del Cauca, por lo que pidió a los dueños de las mascotas tener ciertos cuidados con sus mascotas.

“Brindarle unas condiciones locativas apropiadas, alimentación y bebida suficiente, atención médico veterinaria adecuada y no permitir que los animales deambulen en vía pública”, afirmó el intendente jefe Conrado Patiño, comandante encargado de la Policía Ambiental de Cali.

La ley faculta a las autoridades para llevar ante la Fiscalía a quienes maltraten a los animales o cometan este tipo de hechos.