Rechazo en Cali por escultura de gata a la que le pintaron la cara en Univalle

Desde el pasado 11 de mayo, seis gatas llegaron a la Plazoleta Mario Carvajal de la Universidad del Valle en la sede de Meléndez, lo insólito es que la escultura ‘Gata no hay gato’ del artista Wilson Díaz Polanco fue vandalizada con una máscara roja pintada en su rostro. Este acto ha despertado varios comentarios entre quienes ven las gatas como un ícono de la ciudad.

La secretaria de Cultura y Turismo de Cali, María Elena Quiñones, afirmó que “esto es violencia, es una forma agresiva de descalificar el arte, este patrimonio de la ciudad. Es una agresión contra el artista, contra la ciudad, contra el arte”.

“Quiero invitar a la ciudadanía y a los estudiantes que entiendan esto, que se relacionen con el arte, con estas gatas porque el arte es ciudadanía”, agregó la funcionaria.

La Secretaria aseguró que el paso de las gatas busca darle una visión turística y agradable a las zonas que visitan, siendo ya un referente internacional.

Aunque la gata ya fue restaurada, ciudadanos y estudiantes de la Univalle manifestaron, a través de redes sociales, su inconformidad con el acto, que calificaron como irrespetuoso, vergonzoso e indignante.

Escultura 'Gata no hay gato'. Foto: Diana Zamorano

Las gatas, que planean estar hasta el 30 de mayo en el campus de la universidad, hacen parte de la celebración de los 70 años de creación del plantel educativo.

Las otras exhibiciones son: ‘Gata sucia’ del artista y docente de la Facultad de Artes Integradas, Rosemberg Sandoval; ‘Gata Kuriyaku’ de Carlos Jacanamijoy, ‘Gata ceremonial’ de Pedro Alcántara’, ‘Gata frágil’ de Juan José García y ‘Gata Mac’ de Mario Gordillo.

Estas gatas hacen parte del proyecto de 'las Novias del gato', que están ubicadas alrededor del río Cali para acompañar al 'Gato del río', del artista Hernando Tejada.