Rechazo por concierto de música electrónica en medio de la pandemia: tenía permiso de autoridades

Un concierto de música electrónica realizado en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 generó rechazo en Cali. El evento tuvo como escenario el tradicional monumento de Cristo Rey, en el oeste de la capital del Valle del Cauca, a donde llegaron decenas de personas.

“Al ser en un sitio público se fueron acercando muchas personas y se suspendió a las ocho de la noche, cuando ya vimos que evidentemente había un flujo de personas que ponían en peligro la seguridad”, dijo Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico de Cali.

El evento, denominado Feria Empresarial, contaba con el aval de la Alcaldía, pues se trataba de un evento para reactivación del trabajo de los DJ en la capital del Valle del Cauca.

Es un evento de reactivación económica para el sector de DJ de la ciudad, liderado por @DEconomicoCali, cuenta con todos los permisos y protocolos de bioseguridad. — Roy A. Barreras (@RoyAlejandroB) November 29, 2020

Expertos en salud rechazaron la realización de este tipo de actividades y advierten que, con o sin apoyo del distrito, cualquier evento que genere aglomeraciones representa un peligro para la propagación del COVID-19.

“No entendemos cómo la gente todavía no es coherente, no es consciente, no es consecuente de del gran problema que estamos atravesando. La pandemia no se ha acabado y, si tenemos tantas aglomeraciones y tanta gente en contacto, vamos a tener un nuevo pico”, aseguró Jorge Enrique Encizo, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

A este hecho, registrado el pasado sábado 28 de noviembre de 2020, se suma la suspensión de tres celebraciones de grado por superar el aforo de 50 personas, el máximo permitido en esta época de pandemia. En una de ellas había más de 160 personas, según la Alcaldía de Cali .