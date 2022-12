Rechazo por joven que apuñaló e incineró a un perro en el oriente de Cali

Foto: archivo Colprensa

De acuerdo con lo relatado por Ever Ussa, dueño del animal de raza criolla y nueve meses de edad, este se escapó de su residencia y fue encontrado muerto en un canal de aguas lluvias. El hecho se registró en la noche del martes en la calle 42 con 50, barrio Brisas del Limonar.

"El perrito se nos perdió y apareció a orillas del caño. Un muchacho del sector dijo que lo había quemado porque un carro lo había atropellado. Pero cuando fuimos a ver el perro tenía una herida debajo del hombro, no lo cogió un carro, sino que él lo había apuñalado e intentó quemarlo para que no lo reconociéramos", sostuvo Ussa, al agregar que interpuso una denuncia en la Fiscalía contra su vecino, un joven de aproximadamente 19 años.

El hombre expresó que no entiende el motivo por el cual atacaron a su perro, ya que no tiene problemas con nadie, puesto que él y su familia son nuevos en el sector.

Por su parte, las autoridades señalaron que fueron informadas del hecho en la mañana de este miércoles. Dicen que el dueño del cachorro reportó el caso.

"Este es un hecho contravencional, como tal no tipifica el delito, de acuerdo a la Ley 84 del 89. Por tal motivo, la autoridad competente viene siendo el inspector de policía, a quien se le debe dar a conocer el caso, y de igual manera a la Secretaría de Salud", indicó el mayor Carlos Sierra Salgado, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía Cali.

Este tipo de acciones no conllevan penas de cárcel, sin embargo, el uniformado afirmó que la sanción a pagar por parte del agresor del animal depende de lo determinado por la autoridad encargada del caso.