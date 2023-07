Reclamo de gobernadora del Valle a mindefensa: la respuesta no puede ser "que no demos papaya"

Con un contundente llamado, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, solicitó al Gobierno nacional tomar decisiones frente a la grave situación de orden público que vive el departamento, además le hizo un duro reclamo al ministro de Defensa.

Los vallecaucanos están pidiendo a gritos intervención, así lo aseguró la mandataria, quien advirtió que en el departamento el orden público escaló a otros niveles, por lo que solicitó al ministro Iván Velásquez atender la grave situación.

“Lo que se está incrementando: los homicidios, las tasas de extorsión, el secuestro. No puede ser una respuesta de un ministro de Defensa que no demos papaya. Entonces, no salgamos de la casa porque vamos a dar papaya. Sí necesitamos del Gobierno nacional y sí necesitamos que el ministro de Defensa venga a un consejo de gobierno de estos y nos escuche”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán.

La mandataria también cuestionó el avance del proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN, pese a las acciones de esa guerrilla.

“Si hay un cese al fuego que sea de ambos lados, pero ¿cómo va a despedirse el ELN matando a dos policías sentados desayunando? ¡Por dios, qué tristeza! ¿Entonces, cuál es el acuerdo de paz por el que nos sentamos en la mesa?”, exclamó la gobernadora del Valle.

Un llamado similar realizó el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, al denunciar que en zona rural de su municipio las disidencias de las FARC realizan presiones y extorsiones a los productores del campo.

“Bienvenida sea la paz, siempre y cuando, los grupos armados muestren la voluntad de construirla, esto significa el cese del delito y el cese de la extorsión a los palmiranos de la zona rural“, dijo Escobar.

La gobernadora del Valle del Cauca además pidió al Gobierno nacional blindar el proceso electoral y reveló que, en el departamento, ya se habla de sitios vetados para la inscripción de cédulas.

ELN LEVANTA PARO ARMADO EN CHOCÓ

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó el paro armado que había declarado en la región de San Juan y Sipí, en el departamento de Chocó, que mantenía confinadas a 8.000 personas.

"Anunciamos que a partir de las 00 horas del día 13 de julio 2023 levantamos el paro armado indefinido en la región del San Juan, Picajón y todo su afluente. Reafirmamos nuestro propósito de proteger la vida de sus habitantes y la defensa del territorio", explicó el Frente Ómar Gómez del ELN.

En total 52 comunidades resultaron afectadas, 41 afro y 11 indígenas, y cerca de 8.300 personas que "temen transportarse por vías terrestres y fluviales". También hay seis comunidades desplazadas, alrededor de 226 familias, unas 700 personas.