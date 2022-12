Reconocido DJ denunció que fue secuestrado y extorsionado por 2 hombres en Cali

Foto: cortesía para Noticias Caracol

Diego Díaz, reconocido como Diego DJ, denunció este domingo ante los medios que fue víctima de secuestro y extorsión este fin de semana. Aseguró que sujetos lo abordaron el pasado viernes, lo intimidaron y retuvieron contra su voluntad durante un día.

"Los tipos me cogieron el viernes, me secuestraron, me montaron a mi carro, me llevaron a mi casa, entraron a buscar todo lo de valor, me esculcaron mis documentos y me querían quitar todas mis propiedades. Fueron tan descarados que me dejaron hacer el programa que tenía ese día en la noche en radio", sostuvo Díaz.

La víctima aseguró que, durante su locución en Radio Planeta de Cali, emisora de la cual es director, estuvo nervioso, sin embargo, no pudo contar nada a sus compañeros y audiencia, por no ponerlos en peligro. En las redes de la emisora fue publicado un video de la emisión del programa.

"Ellos estaban listos para esperarme a las 11 de la noche cuando terminaba el programa, volvieron y me cogieron y me llevaron secuestrado a pasar la noche. Al otro día (el sábado) me despertaron, ya tenían todos mis papeles y los contactos de mi familia, y me hicieron ir donde mi papá para también secuestrarlo y obligarlo hacer pasar una propiedad de él a nombre de ellos", agregó Diego DJ.

Díaz aseguró que aprovechó ese momento para comunicarse con el Gaula del Ejército, que atendió su llamado rápidamente y llevó a cabo un operativo en la residencia de su padre, donde fueron capturadas dos personas.

El locutor musical señaló que desconoce el motivo de la retención, hecho que será investigado por las autoridades competentes. Además, sostuvo que quiso hacer público lo ocurrido por temor a que se repita la situación de su compañero y amigo Alberto Lázaro Del Valle, directivo de la misma emisora, asesinado en 2013.

"Alberto reportó un mes antes lo que estaba pasando y lo mataron. Precisamente por eso vengo haciendo público esto, para que la gente lo sepa, porque hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Años atrás fue él, ahora me está pasando a mí. Ya las autoridades serán las que tendrán que investigar y establecer si las dos cosas tienen similitud", agregó el reconocido DJ.

. @diegodjofficial, reconocido DJ de #CaliCo, denunció que fue secuestrado y extorsionado por dos hombres https://t.co/xKTR0Qj1WT pic.twitter.com/l1Rfev1QNA — Noticias Caracol Valle (@NCValle) January 29, 2017

Por su parte, el Gaula del Ejército señaló que solo hasta este lunes 30 de enero darán las declaraciones correspondientes a este tema, tras la audiencia que se adelanta contra los dos capturados.