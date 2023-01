Reconocido exgobernador fue víctima de atraco en zona céntrica de Cali

El hecho ocurrió en exclusiva zona de la ciudad, en momentos en que el exmandatario se dirigía a un restaurante a almorzar con un amigo.

A través de Twitter, Ubéimar Delgado, exgobernador del Valle del Cauca, denunció haber sido víctima de atraco en Cali, cuando caminaba al profesor universitario Juan Martín Bravo. Los hechos ocurrieron hacia la 1:00 de la tarde del viernes, en un callejón ubicado detrás de la Plazoleta Jairo Varela.





Hace pocos minutos caminando con @juanmartinbc en la calle frente a la Plaza Jairo Varela fuimos asaltados por atracador con pistola, de contextura grande en moto roja con casco y chaqueta negra — Ubeimar Delgado (@UbeimarDelgadoB) September 14, 2018





De acuerdo con Bravo, se trató de un sujeto de contextura gruesa, que se movilizaba en una motocicleta roja, de alto cilindraje, y quien los abordó con el pretexto de preguntarles si conocían de direcciones.

"El gobernador se volteó y dijo no sé, siguió derecho, y el ladrón automáticamente procedió acercar su arma de fuego, me intimidó. El gobernador salió como corriendo, yo si me quedé pasmado y me despojó de dos cadenas que me había regalado mi abuelita cuando salía de la Maestría", dijo el docente.



Vea también:

Alcalde de Cali, nueva víctima de la delincuencia: los ladrones se metieron a su finca Ubéimar Delgado agregó que a su acompañante también se le llevaron el celular y una pulsera de oro. Asimismo, señaló que a él no le alcanzaron a hurtar ninguna de sus pertenencias.

"No pasó a mayores. Yo apuré el paso, como de terco, yo no me quedé parado, porque si no me quita de todo, me hubiera quitado el reloj, el celular y la billetera, no tengo nada más", expresó el exgobernador.

Delgado indicó que la persona que los atracó portaba una chaqueta negra grande, un morral y una pistola. También informó que las autoridades ya están al tanto del caso.



También puede consultar: