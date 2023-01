“Recordar es vivir, parceros”: el histórico gol que el ‘Tino’ Asprilla recuerda 25 años después

Al estilo de ‘Fausto’, y en la comodidad de una piscina, el exjugador de la Selección Colombia rememoró el tanto que le quitó al Milan de Italia un invicto de 58 fechas.

El escenario no podía ser mejor, después de un histórico récord que completaba el equipo italiano de dos años sin caer derrotado en la Serie A, el ‘Tino’ dio una magistral clase de talento con el balón.

"Estas dos ratas me robaron": el Tino Asprilla publica video de... Y no podía ser en otro lugar sino el mítico Estadio San Siro, en Milan (Italia), que tuvo que ser testigo de las gambetas del hijo de Tulúa.

“Hace 25 años, con este gol de mi autoría, le quitamos el invicto de 58 fechas al Milan. ¡Recordar es vivir, parceros!”, escribió en un video publicado en su cuenta de Instagram con el que refrescó, mediante un gran momento de su carrera como profesional, la memoria de los amantes del fútbol.



Un tiro libre, que el colombiano supo conectar de manera casi perfecta, fue suficiente para que este encuentro pasara a la historia, pues Parma superaba por la mínima diferencia, bajo el mando de ‘Fausto’, al poderoso Milan de Italia.

Terminado el partido, en uno de los llamados ‘altares’ del fútbol europeo, fue el mismísimo Paolo Maldini quien se rindió a los pies del ‘Tino’ y le pidió intercambiar su camiseta.

Foto: Instagram eltinoasprilla