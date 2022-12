Recuperan 27 celulares que habían sido robados durante concierto en Cali

Fotos: cortesía Policía de Cali

En un hotel del centro de Cali, uniformados de la Policía hallaron 27 celulares de gama alta, en su mayoría robados durante un concierto realizado el pasado sábado en el estadio Pascual Guerrero. Los dispositivos móviles se encontraban en el interior de una maleta.

"Estábamos en el concierto, en los palcos de adelante, y en un momento de confusión, cuando había más tumulto por el aguacero, yo creo que bajo la modalidad del cosquilleo me sacaron el celular del bolsillo y no me di cuenta. Cuando comencé a preguntar habían robado el celular a una compañera y en el palco de al lado a otras personas. Se presume que era una pareja que andaba por ahí rondando", relata una de las víctimas del hurto.

Autoridades ubicaron el lugar donde estaban los equipos, gracias al localizador instalado en uno de ellos, cuyo propietario interpuso de manera oportuna la respectiva denuncia.

"Miembros del cuadrante reaccionaron de manera inmediata y llegaron a un hotel donde dio señal de que se encontraba el celular, ingresaron y se hallaron un total de 27 dispositivos. Estamos adelantando las investigaciones y la verificación de las personas que posiblemente participaron en estos hechos", señaló el coronel George Quintero, comandante operativo de la Policía de Cali.

De los dispositivos recuperados, 18 ya fueron entregados a sus dueños. Sin embargo, el resto permanecen en las instalaciones de la Sijín de la calle 30 # 41B - 00, donde pueden ser reclamados.