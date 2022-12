Recuperan a Venus: la perrita perdida que guía a un caleño con discapacidad

Foto: perfil Jhonny Rangel en YouTube

La Policía de Cali y el gremio de taxistas La Mancha Amarilla ayudaron a recuperar y reunir nuevamente a Alexis Marulanda, un hombre de 33 años discapacitado, con Venus, una perrita de raza pitbull que fue recogida por un conductor de taxi tras pensar que se encontraba extraviada.

Alexis, quien es cuadripléjico desde hace 10 años, tiene a Venus de guía, pues es la encargada de pasarle lo que necesita y ayudarle en su diario vivir.

“Gracias a todos porque me devolvieron otro pedacito de mi corazón, muchas gracias. No sé qué más decirles, Dios los bendiga”, dijo emocionado Alexis Marulanda, propietario de Venus.

Según familiares de Alexis, el lunes festivo, como a las 5:00 p. m., él se dispuso a sacar a Venus junto a su otro perro a hacer sus necesidades y la soltó como era de costumbre. Luego, un hombre en un taxi la llamó y la perra se subió sin inconvenientes al vehículo.

Al parecer, Alexis, angustiado, salió detrás del carro en su silla de ruedas y empezó a silbar, con la intención de que el taxista lo escuchara, pero eso no sucedió.

Luego, la familia de Venus avisó por redes sociales y llamó al programa radial del gremio de taxistas, quienes de manera solidaria buscaron y ubicaron al conductor que se había llevado a la perrita de siete años.

“Yo me encontré a la perrita caminando por la orilla del caño, me detuve, esperé y vi que nadie venía con ella. La llamé y la perrita se metió al vehículo por la puerta de atrás. Esperé como cinco minutos y no vi a nadie por lo que me la lleve a la casa”, aclaró el taxista que recogió a Venus.

De forma voluntaria, el taxista que recogió a Venus la llevó de regreso a su hogar ubicado en el barrio El Vallado, oriente de Cali, a las 7:00 p. m. del pasado martes, con el acompañamiento de la Policía y La Mancha Amarilla.

“Este tipo de noticias también nos enorgullece, nos alegra y se contó con el apoyo de la comunidad y de La Mancha Amarilla para ubicar a la mascota”, manifestó el capitán Jonathan Sandoval, comandante de la estación El Limonar y encargado del Distrito 3 de la Policía de Cali.

Alexis Marulanda es un atleta que pertenece a la Liga Vallecaucana de Natación y en este momento entrena para conseguir cupo en el equipo vallecaucano y poder participar en eventos nacionales.