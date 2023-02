Red de Salud Norte en Cali sufrió ataque informático: ¿afectó a los usuarios?

Autoridades de Cali debieron activar un plan de contingencia para garantizar la atención a los miles de usuarios de la Red de Salud Norte, tras el ciberataque que sufrió un servidor informático del hospital Joaquín Paz Borrero.

“Nos encriptaron la información del servidor número 4 con contraseñas y nos dejan un mensaje pidiendo rescate por la información. No hablan de un monto, hablan de hacer un contacto con ellos en 72 horas, de lo contrario cada vez será más costoso el rescate de esta información”, explicó Angie Gutiérrez, gerente de la Red de Salud Norte.

La funcionaria aclaró que los datos personales de los usuarios no están en riesgo. La situación afectó el agendamiento de citas a través de la plataforma virtual, entre otros procesos. Por lo tanto, se deberán hacer las solicitudes de manera presencial en las 17 IPS que conforman la red. La atención es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Eso no quiere decir que no vamos a acceder a que ellos tengan sus citas médicas u odontológicas, sino que no podrán hacerse a través de la plataforma sino de manera presencial. Cada vez más somos vulnerables a este tipo de ataques, así que estamos tomando las medidas necesarias para que no se pueda presentar, todos los correctivos necesarios técnicos para sacar este servidor de nuestro software”, indicó Gutiérrez.

La secretaria de Salud Distrital, Lucy del Carmen Luna, indicó que las IPS que conforman la red fueron informadas de la situación para tomar medidas de seguridad.

“Estas medidas están relacionadas con actualizar los equipos, actualizar los software, las licencias de virus y sobre todo tener copias de seguridad de forma permanente. Si todas las IPS siguen estas normas es muy difícil que el proceso continúe”, manifestó la secretaria de Salud de Cali ante el ataque cibernético a la Red de Salud Norte.

Por su parte, María del Pilar Cano Sterling, alcaldesa encargada de Cali, señaló que el hackeo ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, que está adelantando las investigaciones correspondientes para ver quiénes están detrás del ataque informático a la Red de Salud Norte.

Actualmente, la Red de Salud Norte atiende a 30.000 usuarios, distribuidos en 17 IPS ubicadas en el nororiente de Cali.