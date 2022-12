Regalos y sonrisas esta Navidad para los niños víctimas del conflicto en Cali

Fotos: cortesía Cruz Roja Valle

Como todos los años, la Cruz Roja convoca a caleños y vallecaucanos a unirse a su campaña 'Un regalo, Una Sonrisa', que busca llevar una alegría extra a los niños y niñas menos favorecidos de Cali en Navidad. En esta ocasión, los beneficiados serán pequeños víctimas del conflicto armado.

"Queremos convocar a toda la ciudad en torno a esta bonita causa de poder llevarle una sonrisa a un niño, también con un mensaje de reconciliación. Este año queremos beneficiar a niños víctimas de la violencia, que llevan procesos con la Unidad de Víctimas", expresó Carlos Ballesteros, director de la agrupación Juventud Cruz Roja.

El organismo de socorro espera que empresas y comunidad hagan parte de esta iniciativa donando regalos nuevos para menores de 0 a 10 años, desde juguetes, ropa, kits escolares, hasta mercados para las familias. "Invitamos a la gente a que no done juguetes bélicos y a que no traiga juguetes de segunda, ni en malas condiciones", agrega Ballesteros.

Los puntos de recolección estarán ubicados en los Almacenes la 14 de Calima, La Estación, Cosmocentro y Pasoancho, hasta el 22 de diciembre. Asimismo, las personas interesadas en sumarse a la campaña pueden acercarse también a la sede principal de la Cruz Roja en San Fernando.

"Esperamos contar con la colaboración de toda la ciudadanía, para que este diciembre el 'Niño Dios' toque con su magia a los menos favorecidos y que la esencia de la Navidad pueda ser disfrutada por estos pequeños", dijo Fabiola Pineda de Villegas, presidenta de la Cruz Roja en Valle.

En esta oportunidad se pretende reunir más de 3.000 regalos a través de esta propuesta, la cual cuenta con el apoyo de Almacenes la 14, la Secretaría de Cultura Municipal, la Unidad para las Víctimas y reconocidos medios de comunicación como Blu Radio, El País y el Noticiero 90 Minutos.