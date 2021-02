“Regresamos a la esencia”: Pipe Bueno está feliz entre sus éxitos musicales y su rol como padre

Pipe Bueno está de celebración por el éxito de su más reciente sencillo que se titula ‘Guaro’. Esa ranchera, con un toque juvenil, está encabezando los listados de las plataformas digitales.

El cantante nacido en Cali aseguró que ese tema fue volver a sus orígenes, los mismos que lo hicieron un referente de la música popular en Colombia .

“Creo que regresamos a la esencia de lo que fue Pipe hace unos 12 o 13 añitos. La canción tiene un léxico que fue pensado en el público juvenil”, contó el cantante.

‘Guaro’ llegó con fuerza a la plataforma TikTok, tanto que Pipe ya planea reunir a sus colegas para hacer un remix.

“Unidos somos más fuertes. Siempre le damos el privilegio a los fanáticos que vean nuestra música y digan ‘uy, es un remix con Jessi Uribe o John Alex Castaño’. Eso siempre hay que escucharlo”, afirmó el artista.

Además de sus éxitos en la música, Pipe habló de su rol de padre, el mismo al que ya se afianzó tras la llegada de Máximo , su primogénito.

“Yo soy un papá que se pone la 10. Cuando lo cambia la mamá no llora, a veces cuando lo cambia el papá llora, entonces no entiendo qué estoy haciendo mal. Por lo general soy yo quien lo baña, pero a él no le gusta la bañera, entonces nos metemos a la ducha”, dijo entre risas Pipe.

El cantante caleño cerró su entrevista anunciando que, después de lanzar su ranchera, se viene una colaboración con Maluma, uno de los artistas urbanos más escuchados alrededor del mundo.