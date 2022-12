Reinician negociación que busca un acuerdo para levantar el paro cívico de Buenaventura

Se dio un acercamiento entre el Gobierno y los representantes de la protesta en el distrito. El pacto fue anunciado por el Procurador General de la Nación.

“La negociación que conduzca a la superación de la situación actual se reactivará el sábado 3 de junio en el distrito especial de Buenaventura”, manifestó Fernando Carrillo, procurador.

El Gobierno aceptó discutir en la mesa de negociación en el fondo autónomo que piden los promotores del paro.

“Las partes explorarán la mejor manera de estructurar un fondo autónomo para Buenaventura, como una de las alternativas para avanzar”, agregó el Procurador.

Delegados del Gobierno Nacional y representantes del paro cívico de... Los promotores del paro también explicaron cuál es su compromiso en estos diálogos.

“Nos comprometimos a hacer todo lo que más podamos, a no pararnos de la mesa, ni uno ni otro y avanzar hasta que podamos levantarlo. No me atrevo a decir cuando se levantan pero es una negociación”, dijo Víctor Vidal, integrantes del comité del paro cívico.

El Gobierno, sin embargo espera llegar a un acuerdo final en los próximos días.



Foto: Colprensa