Reinicio de vuelos en Palmira empezó con viajeros que “están cumpliendo protocolos de bioseguridad”

Cerca de 1.800 personas viajan este martes 1 de septiembre de 2020 desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que también sirve a Cali, hacia diferentes regiones de Colombia. Los pasajeros llegan con dos horas de anticipación a la terminal aérea y adelantan todos los protocolos de bioseguridad para abordar los vuelos.

Entusiasmados, los viajeros expresaron su felicidad por poder transportarse por vía aérea, tal fue el caso de Oliver Zúñiga, pasajero: “Desde junio me tenían aplazado el vuelo. Me aplazaron cuatro veces pero ahora ya me llamaron”.

En la terminal aérea, los viajeros pasaron por un proceso de tamizajes, distanciamiento social y uso estricto de tapabocas.

“Todo ha estado muy bien, se ve que la gente está manteniendo los protocolos de bioseguridad y limpieza”, contó Ana María Salazar, viajera.

El primer vuelo que arribó a la capital del Valle del Cauca después de la cuarentena provenía desde Medellín. Al interior de esta aeronave había 39 personas.

Según Óscar Escobar, alcalde de Palmira, el aeropuerto ya está listo para empezar a recibir y despachar vuelos fuera de Colombia.

“Estamos listos para operar internacionalmente. Estamos pendientes a la autorización del Gobierno nacional. Nuestros principales destinos eran Panamá, Lima y Miami, seguramente este último será el primer vuelo internacional”, dijo Escobar.

Asimismo, Carlos Martínez, secretario de Turismo de Cali, puntualizó que esperan tener para octubre vuelos a “Ecuador, Panamá, Estados Unidos y México”.

Y mientras el aeropuerto reanuda sus operaciones, la Terminal de Transportes de Cali quedó habilitaba para movilizar pasajeros por vía terrestre sin restricciones. Durante la jornada, se espera un flujo de 10.000 personas.