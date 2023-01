Relato de joven herido en confusos hechos durante operación militar y donde murió su amigo

Se conoció un audio en el que esta persona cuenta lo que vivió y lo que pasó con el fallecido. Ejército también se pronunció.

Tras los confusos hechos registrados en el corregimiento Villa Colombia, zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca, donde se presentó una balacera y un joven murió y otro resultó herido, se conoció un audio en el que este último relata lo que, según él, sucedió.

“Cuando nos cogieron, Omar cayó de una, cayó de una boca abajo, ahí en toda la entradita, de la puerta pequeñita de esa finca, ahí quedó. Y ahí cuando yo corrí, me dieron y me pegaron en los brazos”, dijo.

En la grabación, agrega que posteriormente se lanzó por un cafetal y que le “rociaron bala de ahí pa’ abajo”, además de que “cuando iba llegando al río todavía escuchaba tiros”.

“A Omitar lo movieron, porque él no quedó ahí, quedó más abajo de donde yo estaba”, aseguró el joven herido.

El secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca, Fabio Cardozo, informó que la situación se habría presentado cuando los jóvenes estaban en una casa.

“Al parecer, tenían un radio o algún asunto que llamó la atención, hubo disparos por parte de la Fuerza Pública, resultado de esos disparos: un muchacho muerto y otro joven está herido”, afirmó.

Una vez ocurrieron los confusos hechos en el que murió Omar Guasaquillo Guasaquillo, un joven indígena de 22 años de edad, se registró un amotinamiento y retención de un militar por parte de miembros de la comunidad.

“Apareció también ahí, al lado del cadáver, un changón. No se sabe si estaba en la casa, no se sabe si la tenía el joven que resultó después muerto. No sabemos nada, pero lo que se dice es que se sacó el cadáver y se le puso allí el arma”, señaló Cardozo.

Para el levantamiento del cuerpo, la comunidad exigió la presencia de organismos de derechos humanos. Entretanto, el otro joven que resultó herido, también indígena, fue llevado al Hospital Universitario del Valle en Cali.

“El paciente tiene una herida por proyectil de arma de fuego a nivel de codo, en este momento está estable, está en proceso de estudio de imágenes diagnosticas esperando ser valorado por ortopedia”, indicó Óscar Emilio Cortez, jefe de Urgencias del HUV.

Entretanto, la Tercera Brigada del Ejército dijo que hubo un intercambio de disparos en la vereda Las Pilas y que “se informa, una vez cesa esta situación, que existe una persona muerta”. Añadió que, mientras se esperaba a la Policía Judicial para los actos urgentes, un militar fue agredido.

“Miembros de la población tomaron por la fuerza a un soldado, a quien, al parecer, le quitaron el arma de dotación, lo amarraron y lo golpearon en el rostro”, aseguró la institución en un comunicado.

Finalmente y tras anotar que, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, el uniformado y el arma fueron entregados al Ejército, la Tercera Brigada indicó que se ordenó el desplazamiento de una comisión para verificar lo ocurrido y “adelantar las acciones que en derecho correspondan”.

El caso, registrado hacia las 5:30 de la mañana del pasado jueves 5 de septiembre de 2019, quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

