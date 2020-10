Renuncia de mindefensa: exigencia de organizaciones sociales e indígenas ante masacres y asesinatos

Organizaciones sociales e indígenas del departamento del Cauca, que se movilizarán el próximo 10 de octubre, formalizaron un pliego de peticiones dirigido al presidente de Colombia, Iván Duque. Exigen la renuncia del mindefensa, Carlos Holmes Trujillo, ante las recientes masacres y asesinatos en el país.

Jhonatan Centeno, líder social del Cauca y vocero de la movilización, dijo que también se le está pidiendo al mandatario una reunión en Cali para dialogar sobre problemáticas que aquejan a las comunidades.

“El presidente debe venir porque él tiene una deuda con nuestra minga, porque vino y no habló de cara al pueblo. En este caso, lo estamos citando al departamento del Valle del Cauca y, de no asistir, lo visitaremos en Bogotá, esperando que ya no solo sean los del suroccidente, sino todo el país el que le exija que se siente a debatir con nosotros”, aseguró.

El 10 de octubre, organizaciones sociales y pueblos indígenas del Cauca se concentrarán en asamblea permanente en El Pital, zona rural del municipio de Caldono. Asimismo, anunciaron una marcha pacífica hasta la ciudad de Cali.